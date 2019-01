Cs Palma reclama que es posin plaques en homenatge a les víctimes dels bombardejos durant la Guerra Civil

Publicado 17/1/2019 17:03:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciudadanos (Cs) Palma demanarà, al proper Ple de l'Ajuntament, un homenatge a totes les víctimes dels bombardejos duts a terme per l'aviació republicana a la ciutat, mitjançant la col·locació de plaques amb el nom de les víctimes en els llocs en els quals van caure les bombes.

"Entenem que és necessari, de la mateixa forma en què s'ha estat homenatjant al llarg d'aquesta legislatura a les víctimes de la repressió franquista, recordar a les víctimes civils, alienes al conflicte polític que va generar la guerra, que van perdre la seva vida pel simple fet de viure a la nostra ciutat", ha manifestat el regidor de Cs Palma, Pedro Ribas, a través d'un comunicat.

Així mateix, Ribas ha recordat els bombardejos "més fatídics" per a la població d'aquella època a la ciutat i ha explicat que "van ser especialment virulents els bombardejos duts a terme el dia 14 d'agost de 1936, quan set avions van llançar un centenar de bombes a Palma, Llucmajor i Santa María", entre uns altres.

En aquest sentit, ha citat l'escriptor Massot i Muntaner, qui al seu llibre titulat 'Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil' va comptabilitzar un total de 150 mallorquins morts, dels quals 35 eren nens.

Finalment, el regidor de Cs Palma ha instat el Ple de l'Ajuntament a aprovar aquesta proposició per "condemnar la Guerra Civil com un succés de la història que no s'ha de tornar a repetir mai".