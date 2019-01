STEI acusa el gerent de l'EBAP d'imposar el castellà a les oposicions i borsins públics i exigeix el seu cessament

Publicado 17/1/2019 14:52:21 CET

STEI Intersindical ha exigit aquest dijous el cessament del gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP), Jaime Tovar, a qui acusen de "marginar a qui s'expressa en català" i de promoure "la imposició del castellà" a les oposicions i borsins de personal de la Comunitat Autònoma.

Així ho ha expressat el sindicat en un comunicat amb el qual insta la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, a cessar Tovar com a "responsable directe" de les convocatòries.

STEI sosté que dissabte passat, els aspirants al borsí per cobrir de forma interina llocs de treball del cos superior de l'Administració autonòmica "van tornar a comprovar que l'EBAP menysprea la llengua catalana i promou activament l'ús del castellà en els procediments d'ingrés", "en detriment de l'ús de la llengua catalana".

L'organització sindical ha afegit que "és ben sabut" que "la major part dels problemes generats en la prova d'informàtica de les oposicions al cos auxiliar administratiu van ser per mor d'una traducció al català mal feta de la prova original, redactada en castellà".

STEI ha indicat que llavors diverses persones es van posar en contacte amb el sindicat explicant "que els representants de l'Administració recomanaven fer l'examen en castellà per evitar problemes".

A més, l'organització ha remarcat que "no fa ni un mes que es va aprovar en el Consell de Govern un paper banyat anomenat Decret 49/2018, sobre l'ús de les llengües oficials".

Per tot això, STEI Intersindical ha dit que "alça la veu a favor de l'ús del català a l'Administració" i de les persones que "lluiten per mantenir la dignitat que li correspon", "i en contra dels qui assenyalen amb el dit la llengua catalana com un problema".