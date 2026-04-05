Almudena Martínez, Diputación de Cádiz: "Necesitamos la ampliación del aeropuerto de Jerez para ser competitivos"

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha manifestado que "la provincia necesita la ampliación del aeropuerto de Jerez para ser competitivos a nivel turístico, entre otras cuestiones, con Sevilla y Málaga". "Llevamos años solicitando que amplíen la pista para vuelos internacionales y ni caso por parte del Gobierno", ha añadido.

En este sentido, en una entrevista a Europa Press, ha subrayado que recientemente se ha conocido la decisión de Aena y del Ministerio de Transportes de no incluir en el plan de inversiones en infraestructuras aeroportuarias españolas la ampliación de la pista del aeródromo de Jerez "a pesar de que el propio Plan Director del aeropuerto lo contempla y de que se han aprobado mociones en este sentido en el pleno de la Diputación y en otras instituciones", por lo que lo interpreta como "un total abandono por parte del Gobierno de España".

"No existimos", ha apostillado antes de advertir que "si ya no es competitivo con Málaga o Sevilla, ahora además se puede unir el de Gibraltar, lo que puede suponer un desastre ".

Almudena Martínez ha recordado que el pasado año se cerró con más de un millón de turistas, "pero se necesita inversión para mejorar las conexiones en tren o carreteras y sobre todo, el aeropuerto necesita movimiento, que se invierta". "Las deficiencias en conectividad que arrastra la provincia lastra su crecimiento y desarrollo socioeconómico".

"En Cádiz no tenemos trenes suficientes y con los que tenemos hay problemas de funcionamiento, en carreteras ahí sigue sin hacerse el desdoble de la N-340 o el tercer carril de la A-4", ha señalado la presidenta, que ha añadido que "se necesita que intervenga el Gobierno de España ejerciendo sus competencias, que esté presente y responda con las infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, hídricas y de carreteras que necesitan la provincia de Cádiz, los gaditanos y el tejido empresarial".