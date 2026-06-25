El atracador muerto por disparos en Puerto Serrano (Cádiz) es un hombre con antecedentes y conocido en el pueblo

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El fallecido en la mañana de este jueves en Puerto Serrano (Cádiz) tras un tiroteo producido después de salir de atracar un banco en la plaza central del pueblo, junto al Ayuntamiento, es un varón de 57 años de edad con antecedentes y conocido en el municipio.

Según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 10,00 horas de este jueves, cuando el atracador, armado con una escopeta a la que le había cortado la culata, entró en la entidad bancaria y amenazó al cajero para que le diera el dinero. "Por suerte, no había más clientes", ha destacado la Guardia Civil.

Una vez que se hizo con "una cantidad importante" de dinero, que aún se desconoce al no haber podido ser contabilizado, huyó del banco, topándose a la salida con una patrulla de la Policía Local, lo que hizo que "sin pensárselo dos veces" le dispara a uno de los agentes, a los que alcanzó en el torso pero "salva la vida por el chaleco antibalas".

A partir de ahí, según ha explicado la Guardia Civil, los agentes de la Policía Local hicieron uso de sus armas. En este sentido, ha indicado que el atracador disparó "al menos hasta en tres ocasiones" en su intento de huida y en "una plaza llena de gente", al ser un horario donde había personas haciendo gestiones o desayunando en terrazas de bares.

Por su parte, dos de los disparos de los agentes impactaron en el cuerpo del atracador, "a priori en zonas no vitales", aunque finalmente a unos metros de donde se produjo el robo, junto al Ayuntamiento, terminó desplomándose, siendo atendido en los primeros auxilios por los propios agentes de la Policía Local. Finalmente, a pesar de la asistencia de los propios agentes el atracador termina falleciendo.

Cabe recordar que desde el primer instante que han sucedido los hechos se ha hecho cargo de la investigación la policía judicial Guardia Civil, que se encuentra en el municipio de Puerto Serrano con un gran dispositivo desplegado.