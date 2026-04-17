Belarra (Podemos) pide una solución para los dos operarios subidos a una grúa de Navantia en Cádiz desde hace diez días

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso por la formación morada, Ione Belarra, en una concentración por los dos operarios subidos a una grúa de Navantia en San Fernando (Cádiz) - PODEMOS

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso por la formación morada, Ione Belarra, ha reclamado al Gobierno de España una solución para las dos personas que permanecen subidas a una grúa de las instalaciones de Navantia en San Fernando (Cádiz) desde el pasado miércoles 8 de abril, en señal de protesta al no ser contratados por las empresas auxiliares del metal, argumentando que existen "listas negras" en el sector del metal y no los contratan tras ser despedidos en 2020 por "represión sindical" al ser de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM).

En declaraciones a los medios en la concentración contra "las listas negras" en San Fernando, Ione Belarra ha considerado "muy evidente" lo que está haciendo "el Gobierno de España a través de esta empresa pública, 100% pública que es Navantia" al "criminalizar el sindicalismo".

"Cuando alguien levanta la cabeza, cuando alguien defiende sus derechos, cuando alguien pelea junto a sus compañeros, lo que hacen es disciplinarle y reprimirle para que no lo vuelva a hacer, y eso es inaceptable en un país que se llama a sí mismo una democracia y que tiene una Constitución que ampara el derecho a la huelga y el derecho al sindicalismo", ha manifestado la responsable de Podemos.

En ese sentido, ha pedido al Gobierno y a Pedro Sánchez que rectifique en sus posiciones contra estas dos personas, exigiendo que "cesen el bloqueo a los sindicalistas combativos y que se les permita trabajar en su tierra, que es lo que están pidiendo", resaltando que "no están pidiendo ningún privilegio, sino poder llevar el pan a su casa con sus familias".

Para Belarra, "es evidente que la lista negra existe", exponiendo que "hay una empresa que quiere contratar a Jesús y Manuel y Navantia no da el ok para que estas dos personas puedan trabajar aquí" porque "son sindicalistas combativos que han peleado por los derechos de sus compañeros y por los suyos propios".

Además, ha denunciado un "ensañamiento" contra estas personas por parte de Navantia, a quien acusa de cortarles el suministro de la luz en la grúa y que no se les dé acceso a un teléfono con internet "porque no quieren que hagan videos" para difundir en redes sobre su protesta.

Belarra ha pedido también que se tenga "un poco de humanidad" con estas personas y que mientras continúan con su protesta, se les permita el acceso a sus compañeros y familias, así como a representantes políticos, asegurando que "se le impidió la entrada" el otro día a Irene Montero, exdiputada de Podemos y actual europarlamentaria.

"Si todo funciona tan bien en Navantia, si están tan orgullosos de cómo funciona todo, ¿por qué no dejan entrar a los representantes públicos? Es evidente porque tienen mucho que ocultar", ha cuestionado.

Diego Rodríguez, representante de la Coordinadora de Trabajo del Metal (CTM), ha apuntado en su intervención que este viernes el ya el décimo día de protesta de estas dos personas, las cuales están en "condiciones muy complicadas", y avanzando que se están produciendo "conversaciones desde el viernes" pero que las mismas están siendo "muy lentas" para ellos.

En esas negociaciones se está hablando "única y exclusivamente" de que estas personas "vuelvan a trabajar sin ninguna condición especial" salvo que sean contratados en la provincia de Cádiz. "El problema de ellos no es que no tengan posibilidad de trabajar en otro lado, el problema es que no le permiten trabajar en la provincia", ha lamentado.

NAVANTIA NO VETA TRABAJADORES

Fuentes de Navantia han insistido en que no hay "listas negras po actividad sindical" y que la compañía naval "no negocia ni puede negociar una eventual contratación de estas personas", que "además no tienen ni han tenido relación laboral con la empresa".

El acceso a la plantilla de Navantia está acordado con la parte social en un proceso destinado a "garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad", y la contratación por parte de industrias auxiliares, "no depende" de esta empresa.

Así, han aseverado que Navantia "contrata servicios y no veta ni impone trabajadores a estas empresas, más allá del cumplimiento de la legalidad en cuanto a los trabajadores subrogables".

"Nos consta que estas dos personas han tenido ofertas de trabajo desde que comenzó esta situación. Navantia no tiene listas negras sindicales para su industria auxiliar pero tampoco puede garantizar a ninguna persona que su empleador vaya a destinarlo a nuestras instalaciones", han advertido estas mismas fuentes.

Así con todo, han negado una falta de suministros, indicando que se les ha facilitado "comida, agua, mantas, medios para comunicarse, iluminación y atención médica", y que Navantia está "velando por la seguridad de estas dos personas", de tal manera que las actuaciones a lo largo de estos días han estado encaminadas a "su seguridad y la de todas las personas que se encuentran en el astillero".