La Catedral de Cádiz presenta el cartel del Corpus 2026, con la Custodia del Millón como eje central

Presentación del cartel del Corpus 2026 de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Santa Iglesia Catedral de Cádiz ha acogido la presentación del cartel anunciador del Corpus 2026, una obra del fotógrafo y diseñador gráfico José María Reyna. La composición tiene como elemento central la Custodia del Millón y se completa con referencias al mar, la luz y la esencia gaditana, incorporando además símbolos eucarísticos y una atmósfera de inspiración atlántica.

El cartel ha sido presentado por el deán de la Catedral, Ricardo Jiménez Merlo; el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, y la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado.

En el acto también han intervenido el prior del convento de Santo Domingo, fray Pascual Saturio Medina, y el concejal de Hermandades del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla.

Tras la presentación del cartel este miércoles, el Ayuntamiento ha avanzado que en los próximos días dará a conocer la programación de actos del Corpus de este año. Su autor ha explicado que la obra se inspira en la cartelería turística de los años 50, una corriente que convirtió la ilustración en una forma elegante y moderna de representar ciudades y tradiciones.

"He querido recuperar ese lenguaje visual tan característico, con colores planos, contrastes intensos y una composición limpia", ha señalado el artista, quien ha destacado que su intención era "unir tradición y diseño contemporáneo en una imagen con personalidad propia".