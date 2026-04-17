Cinco detenidos en San Fernando (Cádiz) al ser sorprendidos intercambiando material logístico entre dos embarcaciones

Un agente de la Guardia Civil con una de las embarcaciones intervenidas en San Fernando. - GUARDIA CIVIL

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este viernes a cinco personas por un supuesto delito de contrabando y pertenencia a organización criminal en la localidad de San Fernando (Cádiz) tras detectar por medios técnicos un intercambio de material logístico y tripulación entre dos embarcaciones en alta mar.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las actuaciones se han llevado a cabo cuando detectaron dos embarcaciones abarloadas al pairo cerca del Caño Sancti Petri, estableciendo un dispositivo de intercepción coordinado desde el Centro Operativo Complejo ante la sospecha de que, ambas embarcaciones, pudieran estar realizando actividades relacionadas con el narcotráfico y apoyo logístico al mismo.

Los guardias civiles fueron siguiendo de manera discreta los movimientos de la embarcación que se dirigía a tierra, hasta su llegada al muelle de Gallineras de la localidad de San Fernando, momento en el que hicieron patente su presencia y sorprendieron a los ahora detenidos.

Una vez interceptados por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana se procedió a la detención de cinco personas y a la incautación de la embarcación semicabinada, con restos de sustancias inflamables, utilizada para hacer el traspaso de petacas y cambio de tripulación en alta mar.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para la instrucción de las oportunas diligencias en calidad de detenidos como presuntos autores de un delito de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.