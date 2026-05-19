Detenido en Sanlúcar (Cádiz) con 2.500 litros de gasolina para narcolanchas en el doble fondo de una furgoneta - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) al conductor de una furgoneta comercial equipada con un sofisticado doble fondo oculto con capacidad para transportar más de 2.500 litros de combustible destinados presuntamente al abastecimiento de narcolanchas dedicadas al tráfico de drogas.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la actuación se inició cuando agentes detectaron el vehículo repostando combustible en una gasolinera de Sanlúcar. Al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió la huida circulando a gran velocidad y de forma temeraria, poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía y peatones.

Finalmente, el sospechoso abandonó la furgoneta y consiguió huir momentáneamente mientras los agentes intervenían el vehículo. En su interior localizaron un doble fondo oculto preparado específicamente para el transporte ilegal de combustible, así como un sistema de extracción rápida mediante presión de aire.

La investigación posterior permitió identificar y detener al conductor, una persona ampliamente conocida por la Policía Nacional con varios arrestos anteriores por dedicarse presuntamente al suministro de combustible a narcolanchas.

Según los investigadores, las continuas incautaciones sufridas por este tipo de grupos habrían provocado una evolución en sus métodos de ocultación y transporte para tratar de evitar la acción policial.

La Policía Nacional advierte de que estas modificaciones, además de ser ilegales, plantean un grave riesgo de explosión y de daños a terceros que supone el transporte de grandes cantidades de combustible en condiciones no autorizadas.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda. Tras ser puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.