Detienen en una calle de Rota (Cádiz) a un hombre en posesión de cocaína y heroína para su venta

Droga incautada a un hombre durante un dispositivo policial en Rota (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en una calle de Rota a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, al estar en posesión de varias dosis de cocaína y heroína listas para su venta, todo ello en el marco de los dispositivos específicos establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas.

La actuación se llevó a cabo en la noche del pasado 15 de abril, cuando agentes del Grupo Local de Seguridad Ciudadana establecieron un operativo en la zona comprendida entre el Paseo Nuestra Señora de Guadalupe y las calles Medina de Rioseco y Navalcan, ha detallado la Policía en una nota.

En el dispositivo participaron tanto unidades uniformadas como agentes de paisano.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes detectaron a un individuo cuya actitud resultó "sospechosa" y compatible con actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes. Tras proceder a su identificación y registro, se intervinieron 85 gramos de cocaína y 32 gramos de heroína distribuidos en diferentes envoltorios, lo que evidenciaba su preparación para la venta.

Por estos hechos, se procedió a la detención del sospechoso, que fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha explicado que mantiene de forma permanente dispositivos específicos dirigidos a la lucha contra el tráfico de drogas, intensificando la presión sobre este tipo de actividades delictivas. Así, estas actuaciones se enmarcan en el compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y proteger la salud pública.