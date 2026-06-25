Herido un atracador de un banco en Puerto Serrano (Cádiz) tras abrir fuego contra policías locales

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido por disparos después de atracar un banco con una escopeta en Puerto Serrano (Cádiz) y abrir fuego al salir de la entidad bancaria al verse sorprendido por agentes de la Policía Local. Por su parte, un agente ha resultado también herido leve por impacto en su chaleco antibalas.

Según ha informado la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos se han producido en la mañana de este jueves, cuando el presunto autor de los hechos ha realizado un atraco consumado en una entidad bancaria de la localidad de la Sierra de Cádiz, utilizando para ello una escopeta de cañones recortado.

A la salida del banco se ha encontrado con una patrulla de la Policía Local, lo que ha hecho que el atracador abriera fuego contra ellos, siendo repelida la agresión por los agentes.

Así, el atracador ha resultado herido en el tren inferior y uno de los policías locales herido leve por impacto en su chaleco antibalas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y actuando en el lugar de los hechos.