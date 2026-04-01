Intervenidas en Cádiz siete embarcaciones dedicadas al petaqueo a narcolanchas y 11.675 litros de combustible

Una embarcación con petacas de gasolina intervenidas en la provincia de Cádiz. ARCHIVO - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha incautado durante el pasado fin de semana un total de 467 petacas de gasolina y siete embarcaciones dedicadas al abastecimiento de medios logísticos necesarios para favorecer el narcotráfico en actuaciones desarrolladas en el río Guadalete, en el río Barbate y en Chiclana de la Frontera.

En una nota, el Instituto Armado han indicado que se ha llegado a frustrar hasta cuatro intentos de petaqueo, abastecimiento de combustible a otras embarcaciones, tanto en el agua como en tierra.

Se ha incautado un total de 11.675 litros de combustible almacenadas en las petacas, destinados a abastecer a las Embarcaciones de Alta Velocidad, y se han intervenido siete embarcaciones, un quad y dos furgonetas, las cuáles habían sido sustraídas antes de los hechos delictivos.

Las distintas actuaciones fueron detectadas por los agentes de la Central Operativa Compleja, en las que se dispusieron varios operativos policiales que contaron con unidades del Servicio Marítimo Provincial, Unidades de Seguridad Ciudadana y del Servicio Fiscal. Con ello se consiguió abortar en hasta en cuatro ocasiones el abastecimiento de gasolina a embarcaciones de alta velocidad.