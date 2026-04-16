Investigada una pareja por estafar más de 37.000 euros a una persona en Chiclana (Cádiz) con un falso romance online

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz, en concreto el Equipo Arroba de Chiclana de la Frontera, ha investigado a una pareja de El Ejido (Almería) por estafar más de 37.000 euros a una persona mediante el engaño de "romance scam", con la que simularon tener una relación sentimental online con la víctima durante cuatro años.

Los presuntos estafadores captaron a su víctima en 2022 a través de redes sociales y aplicaciones diseñadas para conocer gente nueva, chatear y concertar citas, haciéndole creer durante estos últimos cuatro años que mantenían una relación sentimental, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil cuando la víctima presentó una denuncia, al percatarse de que estaba siendo víctima de la estafa conocida como "estafa romance o romance scam", y que les estaba ocasionando un perjuicio moral y económico grave de más de 37.000 euros hasta el momento.

Según la denuncia y las primeras pesquisas, los investigadores pudieron comprobar que el modus operandi utilizado por los estafadores había consistido en la captación de la víctima con perfiles falsos, con fotografías atractivas, en redes sociales y apps diseñadas para conocer gente nueva, chatear o concertar citas.

Al fijar como objetivo a la víctima, la pareja, con esos perfiles falsos, se dedicó a ganarse su confianza a través de mensajes constantes de afecto amoroso, para finalmente crear un vínculo emocional "muy fuerte" e inventar una relación sentimental que ha durado cuatro años.

Durante este tiempo, la víctima jamás pudo ver físicamente a su supuesta pareja ni mantener conversaciones telefónicas o video llamadas, manteniendo contacto únicamente a través de mensajería instantánea.

Su forma de proceder consistió en continuas manipulaciones mediante engaños, con pretextos como urgencias médicas de vida o muerte, necesidades económicas familiares o viajes desde Marruecos (supuesto lugar de residencia) para mantener encuentros que nunca tuvieron lugar, entre otras excusas.

Una vez pasada la etapa de captación y manipulación de la víctima, se tiene conocimiento por parte de los agentes que desde el año 2022 la víctima llegó a hacerle numerosas transacciones de dinero por medio de la plataforma de pagos Bizum y las plataformas online Moneygram, Moneytrans y Taptap Send.

Tras realizar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos, y recibida la documentación solicitada a las diferentes plataformas y entidades implicadas tras el seguimiento del dinero, se obtuvo la identidad de dos personas, residentes en la localidad de El Ejido, como beneficiarias de múltiples pagos realizados por la denunciante, tratándose de una pareja con antecedentes similares de estafa y contra el patrimonio.

Las investigaciones y las actuaciones realizadas por los guardias civiles del Equipo de Chiclana de la Frontera corroboraron estos hechos y localizaron e identificaron a esta pareja.

Finalmente se procedió a la investigación de esta pareja, por un delito estafa telemática, y se continúan con las investigaciones, por lo que no se descartan nuevas detenciones.