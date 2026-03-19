Marlaska confía que se haga "justicia" con la muerte de los dos guardias civiles en Barbate

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2d), interviene en Algeciras en el acto oficial de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el coronel Fernando López-Rey. A 19 de marzo de 2026 en Algeciras. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que desde el Gobierno se tiene "respeto" al conjunto de las resoluciones judiciales, asegurando que "lo importante" del procedimiento del caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate al ser arrollados por una narcolancha y de los agentes heridos en ese mismo hecho, es que tras un juicio "absolutamente justo como procede en un Estado de Derecho, cumplan la pena que pueda recaer en su caso" y que se haga "justicia".

De esta manera lo ha manifestado Grande-Marlaska en declaraciones a los medios durante la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), añadiendo que el principal propósito del Gobierno es que haya "justicia dentro del marco de un Estado de Derecho".

El ministro ha tenido palabras de recuerdos para David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles que murieron asesinados "aquel fatídico" 9 de febrero de 2024 que "no se nos quitará nunca de la cabeza".

"Por su memoria seguimos luchando, seguimos trabajando y por su memoria los supuestos autores están en prisión y van a ser juzgados por esos asesinatos, por esos hechos tan graves", ha aseverado el responsable de Interior, quien ha añadido que "su recuerdo es el que nos impulsa e impulsa a estos hombres y mujeres a seguir trabajando", en referencia a los agentes de la Guardia Civil.

En el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras ha resaltado que todas las comandancias "son importantes" pero que la de esta localidad gaditana ocupa "un puesto especial", ya que fue una de sus primeras visitas en julio de 2018 como ministro.

"En esta comandancia tenemos hombres y mujeres que son héroes que hacen una lucha absolutamente importante, relevante" contra el narcotráfico, "una de las lacras más graves a las que hacemos" en el Campo de Gibraltar, asegurando que su "preocupación máxima desde el principio" ha sido la de dotarles de los medios materiales, personales y de investigación necesarios para afrontar esta tarea.

Así, ha resaltado la inversión de "más de 250 millones de euros" destinada al Plan Especial del Campo de Gibraltar, que comenzó en 2018 en esta comarca y que abarca ya a seis provincias de Andalucía.