Montero critica que la Junta "eche la culpa a profesionales" sanitarios de su "negligencia" de los cribados de cáncer

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, atiende a los medios en Algeciras (Cádiz). - PSOE-A

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este sábado que desde la Junta de Andalucía que gobierna el PP-A de Juanma Moreno se "quiera echar la culpa a profesionales" sanitarios sobre la "negligencia" que el Ejecutivo autonómico habría cometido con los cribados de cáncer de mama.

Así lo ha señalado la también candidata socialista a la Junta en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) tras mantener una reunión con miembros de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y a preguntas de los periodistas tras la reacción de la Junta a la información que este pasado viernes publicaba el diario 'El País' acerca de que profesionales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla habrían advertido ya a la Junta en el año 2023 de problemas con el funcionamiento de dicho programa de detección precoz del cáncer de mama.

Al respecto, María Jesús Montero ha considerado "muy gráfico" de la actitud del Gobierno del PP-A el que "se quiera echar la culpa a aquellos que son los que mantienen el servicio, que están permanentemente partiéndose de la cara", que son "lo mejor que tiene el sistema sanitario", y que "se están dejando la piel por intentar que el servicio" no sufra un "deterioro" para sus pacientes.

Al hilo, la también exconsejera andaluza de Salud ha reivindicado la "profesionalidad inmensa" de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ha defendido que "hay que mejorar sus condiciones laborales y salariales", al respecto de lo cual ha destacado que uno de sus "compromisos cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía" va en esa dirección.

Dicho esto, Montero ha insistido en tildar de "lamentable" que desde la Junta "se le eche la culpa" a dichos profesionales "de algo" que ellos mismos "pusieron en conocimiento", y es que "se estaba produciendo un retraso, una demora" en los cribados, y que "se necesitaba una actuación específica para que no se fuera agrandando la bola" al respecto, según ha relatado la dirigente socialista.

INCIDE EN PEDIR "EXPLICACIONES" A LA JUNTA

La líder del PSOE-A ha aprovechado la ocasión para reclamar "explicaciones" a la Junta, desde la premisa de que resulta "indignante que parezca que más de 2.500 mujeres no tienen absolutamente ningún valor" para la administración autonómica y "no hay ninguna respuesta para ellas", para aclarar "cuántas mujeres han desarrollado un cáncer" como consecuencia de lo ocurrido con los cribados, "cuántas han fallecido, cuántas han tenido que practicarse una mastectomía, a cuántas ha habido que repetirle las pruebas".

Montero ha aseverado que este asunto es "lo más grave que ha ocurrido en la sanidad pública" andaluza, que ha afectado a "más de 2.500 mujeres que acudieron voluntariamente a hacerse una prueba que previene la aparición del cáncer más importante que tenemos las mujeres, como es el de mama", y que podrían haber desarrollado la enfermedad por no haberse practicado a tiempo "las pruebas complementarias" necesarias en función del resultado de la primera cita.

La secretaria general del PSOE-A ha acusado además al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "criminalizar" a estas "víctimas" para las que ha exigido "respecto", porque "son mujeres que han sufrido una enfermedad porque se ha producido una negligencia, por no poner otro adjetivo, por parte de la Junta de Andalucía al no completar los estudios", según ha subrayado.

Montero también ha criticado que desde el Gobierno andaluz esgrimieron la Ley de Protección de Datos para justificar que no dieran la información solicitada sobre el alcance de esta crisis, y al respecto la dirigente socialista ha replicado que "nadie ha pedido los nombres y apellidos" de las personas afectadas, sino "el total de números", y ha denunciado por ello que desde el Ejecutivo del PP-A "mienten", y cree que es porque "no quieren que se sepa la verdad".

POLÍTICA DE "PRIVATIZACIÓN" SANITARIA

De igual modo, María Jesús Montero ha aprovechado para criticar la "política de privatización" del Gobierno del PP-A en materia sanitaria, y ha advertido de que, cuando dicho Ejecutivo de Moreno "dice que va a hacer una remodelación del Servicio Andaluz de Salud, y que esa es una de las propuestas que lleva para el programa electoral" de los comicios autonómicos previstos para esta primera, los ciudadanos necesitan "saber a qué se está refiriendo".

Montero ha indicado que le "consta que dentro de esa remodelación tienen contemplado el copago", por lo que desde el Gobierno del PP-A, según ha añadido, "deberían aclarar en qué consiste" dicha remodelación "antes de que los ciudadanos acudan a las urnas".

Ha incidido al respecto en avisar de que en las "próximas elecciones autonómicas nos jugamos la salud, dependiendo de lo que los ciudadanos voten", y de que tras la "remodelación" que el PP-A plantea para el SAS se esconde un "desmantelamiento de la universalidad, de la gratuidad y de la provisión pública del sistema sanitario, que son las garantías de igualdad ante la salud de todos" los ciudadanos, según ha apostillado María Jesús Montero para finalizar.