Montero espera que la Junta "no siga poniendo excusas" en torno al convenio para el nuevo Hospital de Cádiz

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en Algeciras (Cádiz). - PSOE-A

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado este sábado a la Junta de Andalucía de estar poniendo "excusas" en relación al convenio para construir el nuevo Hospital de Cádiz, y ha dicho que espera que deje de ponerlas para que dicha infraestructura "imprescindible" se lleve a cabo.

La dirigente socialista se ha pronunciado así en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) tras mantener una reunión con directivos de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre por qué no se ha firmado aún el convenio con la Junta en torno a dicho proyecto de nuevo hospital.

Al respecto, Montero ha señalado que desde la Junta se están poniendo "excusas" para no haber firmado aún el convenio, y ha agregado que el Gobierno del PP-A las viene poniendo "desde el primer día, intentando alargar los periodos" y que "el convenio no se firme".

Frente a ello, ha remarcado que por parte del Gobierno central están "preparados para firmar el convenio desde el primer día", y al hilo ha querido reivindicar el "gesto" de la Zona Franca de Cádiz para ceder suelo a la Junta, "a pesar de que el convenio establecía que se tenían que comprar los terrenos" a dicha entidad que, según ha subrayado la ministra de Hacienda, pretende "el dinamismo económico en el conjunto de Cádiz", y eso "significa que recursos que emplea en una partida no los puede emplear en otra", ha advertido.

"Aun así, hemos priorizado que los recursos sean la construcción del nuevo hospital", ha puesto de relieve la vicepresidenta, quien por ello ha insistido en lamentar que el Gobierno se encuentre por parte de la Junta con "excusa tras excusa", alegando que "todavía no están en condiciones de firmar el convenio".

Montero ha indicado que desde el Gobierno de España invitan a que "el convenio se firme ya, mañana mejor que pasado", y ha querido dejar claro que por su parte están "en condiciones de hacerlo de inmediato", así como entienden que "es imprescindible que Cádiz tenga un nuevo hospital".

Al respecto, la vicepresidenta ha remarcado que el proyecto del nuevo hospital lleva ya "muchos años" pendiente, y "se paró con la anterior crisis financiera", por lo que ha concluido expresando su deseo de que "ojalá" el referido convenio "se pueda firmar de inmediato y no se sigan poniendo excusas" desde la Junta.