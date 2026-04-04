Rescatan a una senderista tras sufrir una caída en un parque natural en Alcala de Los Gazules (Cádiz)

Rescate de la senderista en Alcalá de Los Gazules (Cádiz). - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este sábado a una senderista tras sufrir una caída en el camino Los Molinos --sendero Patriste-- dentro del parque natural Los Alcornocales en demarcación de Alcala de Los Gazules (Cádiz).

Según ha detallado el instituto armado en una nota, el 112 ha recibido un aviso alrededor de las 13,00 horas de este sábado, en el que alertaba de la caída de una senderista en dicha zona mencionada. Asimismo, ha explicado que esta persona se encontraba herida por "un fuerte esguince de tobillo en una zona muy abrupta", por lo que ha necesitado ayuda para ser evacuada en camilla.

Hasta el lugar de los hechos, se han trasladado patrullas de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Alcalá de los Gazules y Benalup con la dotación de Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Ubrique para la ayuda a la evacuación a pie de la herida. En el lugar se ha contado con el apoyo de una dotación de bomberos y ambulancia del centro de salud de la víctima.