La suelta de varios toros protagoniza el Domingo de Resurrección en la provincia de Cádiz

Toro Embolao en Los Barrios en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

CÁDIZ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La suelta de toros va a protagonizar el Domingo de Resurrección en varios municipios de la provincia de Cádiz, como Arcos de la Frontera, Paterna de Rivera, Los Barrios y Vejer de la Frontera, y la población de Benamahoma --perteneciente a Grazalema--, que festejan de esta manera el fin de la Semana Santa.

En el municipio serrano de Arcos, la tradicional fiesta conocida como el Toro del Aleluya comenzará desde las 12,00 horas del domingo 5 de abril con la suelta de dos toros, según la información recabada por Europa Press.

El primero de ellos, de nombre 'Desgreñado' y de la ganadería Los Guateles, recorrerá la calle Gomeles desde mediodía. Ya por la tarde, a las 15,00 horas, será el turno del segundo de los toros, de nombre 'Camperito' y de la ganadería Carlos Núñez, que se soltará en calle Corredera.

Aquí, el Ayuntamiento ya ha anunciado mejoras en el dispositivo de seguridad, incorporando una barra horizontal adicional en el vallado del recorrido para evitar que se repitan situaciones como las del año pasado, cuando un toro rompió las vallas y provocó el pánico entre los asistentes.

Donde también se espera que estos animales tomen las calles es en el municipio de Los Barrios, donde se producirán cuatro encierros entre el sábado y el domingo con las fiestas del Toro Embolao. Los astados se soltarán desde la calle Padre Dámaso, recorriendo la rotonda de la Montera, la avenida Carlos Cano, la calle Padre Juan José para finalizar en la plaza de toros.

En concreto, el 4 de abril se producirá a las 17,00 horas la suelta de 'Billetero', con el hierro de Núñez del Cuvillo. A las 19,00h se soltará un segundo toro, de nombre 'Cordobés', con el hierro de Ruedos del Sur. Ese mismo sábado, a partir de las 21,00 horas se celebrará la tradicional verbena popular en los aledaños de la plaza de toros.

Ya el domingo se vivirá una nueva jornada de encierros, el primero será a las 11,00 horas con la suelta del toro 'Martinete', de la ganadería de Toros del Sur, y a partir de las 13,00 horas se celebrará el último encierro, con la suelta de 'Hocino', con el hierro de Toros de El Torero. A las 17,00 horas se celebrará el encierro infantil por la avenida Carlos Cano, con salida en la calle Padre Dámaso.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha publicado un bando municipal en que se recuerda a los vecinos y participantes en esta fiesta que el encierro es un festejo popular peligroso, por lo que queda terminantemente prohibido correr el encierro y permanecer en el ruedo o el callejón de la plaza de toros a todos los menores de 16 años de edad.

Además, se prohíbe torear y quebrar a las reses para evitar que éstas resbalen y caigan, produciéndose daños que las imposibiliten para continuar con el encierro, así como agarrar, hostigar, colear, montar a las reses o maltratar de cualquier forma o medio, y dificultar o variar el normal recorrido de las mismas.

La llamada fiesta del Toro Embolao tendrá también su protagonismo este 5 de abril en la localidad de Vejer de la Frontera con la suelta de hasta tres reses de la ganadería Salvador Domecq a las 12,00 horas, a las 13,00 horas y a las 17,00 horas del domingo. Los nombres de estos animales son 'Aromático', 'Ojiva' y 'Timonel', respectivamente, con pesos que oscilan entre los 480 y los 495 kilos.

Paterna de Rivera también celebrará su fiesta del Toro del Aleluya, que se iniciará a la 01,00 horas de la madrugada del domingo con la suelta de un toro de nombre 'Brujo'. Los encierros continuarán a las 13,30 horas del Domingo de Resurrección, con 'Quejío' y 'Listero', todos ellos de la Ganadería Herederos de Cebada Gago. Las calles adyacentes al recorrido se vallarán para proteger a la población.

Por último, el pequeño municipio serrano de Benamahoma exhibirá toros de El Madroñiz y El Torero durante su tradicional fiesta del Toro de Cuerda, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, donde se llevarán a cabo dos encierros a las 12,30 horas y a las 18,30 horas. 'Jareto', de la ganadería El Madroñiz, y 'Tomillo', de El Torero, serán los toros que recorrerán sus calles el próximo Domingo de Resurrección.