Detienen en La Palma del Condado (Huelva) a un "conocido narcotraficante" con 150 gramos de cocaína y heroína en roca

El arrestado durante la detencion. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de La Palma del Condado (Huelva) ha detenido a un "conocido individuo vinculado al tráfico de drogas" y al que le constan numerosos antecedentes policiales por este tipo de delitos, así como han intervenido al mismo cerca de 150 gramos de cocaína y heroína en roca.

Según ha indicado el Ayuntamiento condal en una nota, la actuación tuvo lugar en la tarde del pasado 25 de mayo y se enmarca dentro de los dispositivos preventivos y de seguridad ciudadana que se desarrollan de manera habitual en el municipio.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de seguridad ciudadana, quienes lograron interceptar al detenido en el casco urbano y frenar su presunta actividad delictiva. Durante la operación se intervinieron cerca de 150 gramos de cocaína y heroína en roca, una cantidad significativa de sustancias estupefacientes, presuntamente destinadas a su distribución ilícita en la localidad.

La droga incautada será remitida al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno para su correspondiente análisis toxicológico. Posteriormente, tanto las sustancias intervenidas como el detenido pasarán a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos. Con esta actuación, la Policía Local de La Palma del Condado destaca su "compromiso" con "el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la lucha activa contra el tráfico de drogas en el municipio".