Diez detenidos tras intervenir cinco toneladas de cocaína, el mayor alijo hasta ahora en las costas de Huelva

Imagen de las armas y drogas intervenidas en esta importante operación de la Policía Nacional en la costa de Huelva.- EUROPA PRESS

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal por introducir 5.000 kilos de cocaína a través de la provincia de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad. Trasladaban la droga hasta dos guarderías ubicadas en la provincia onubense y Sevilla donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial los diez detenidos ingresaron en prisión.

La operación se llevó a cabo el 13 de marzo cuando varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto del estupefaciente. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera. Poco después, otra cargada con 35 fardos --más de una tonelada de cocaína-- fue interceptada procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón (Huelva), los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3500 kilogramos.

Además, se incautaron de cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación, que ya fue adelantada por Europa Press, se saldó con diez detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra --cuatro kalashnikov y un arma larga--, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

130 MILLONES DE EUROS

El responsable de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, ha indicado en rueda de prensa en Huelva que esta droga intervenida tenía como destino final, posiblemente Países Bajos, así como que en el mercado ilícito habría alcanzado valor de "más de 130 millones de euros al por mayor".

"Al final lo que estamos sufriendo es realmente un abastecimiento en Europa de grandes cantidades de cocaína, que nos vienen procedentes principalmente de Colombia y que es fruto de la cantidad de droga que estos cárteles tienen almacenada desde la época del Covid. Eso lo han ido sacando poco a poco y estas organizaciones lo que han hecho es traer droga a Europa y posiblemente a África", ha abundado.

Asimismo, ha explicado que su introducción por Huelva obedece al aprovechamiento de las estructuras logísticas y de las rutas usadas para el transporte de otro tipo de drogas, como el hachís. "En este caso estamos hablando de embarcaciones de alta velocidad y lógicamente utilizan esas rutas que ya utilizaban anteriormente en el hachís y que ahora las adaptan a cualquier tipo de droga".

De la misma manera, ha señalado que la investigación continúa en marcha y están "haciendo todo lo posible por llegar hasta el último de los responsables en esta organización" y que esta operación supone "interrumpir el flujo de la droga a una organización que prestaba esa logística a organizaciones internacionales", de forma que se está "conteniendo y poniendo todas las trabas posibles por parte del Gobierno de España y de la Policía Nacional, en este caso, en lo que es entre las rutas tradicionales y en la logística del narcotráfico".

FUNCIONAN COMO EMPRESAS

Cuestionado por lo que supone para esta organización criminal la desarticulación de este nodo, Morales ha expuesto que el narcotráfico funciona como si fueran "empresas" que cuenta con "partes de estas estructuras que son independientes" como si fuera "una filial". En este contexto, ha apuntado que llegar a los "grandes narcos" es muy complicado "debido a la seguridad que tienen a la hora de operar".

Sin embargo, ha subrayado que "lógicamente desarticular esta estructura es muy relevante porque estamos quitando una pata a una mesa". "Tendrán que esperar un tiempo hasta que vuelvan a intentar reproducir toda esa logística y volver a operar en el territorio nacional. De ahí la relevancia que tiene no solo operar sobre la red internacional sino también la parte nacional que estaba incluida con domicilios, viviendas aquí y que permite precisamente, esa actuación permite romper esa cadena de logística. La red en este caso lo que hacía es aprovechar una logística de parte de Huelva".

Finalmente, el responsable de la Brigada Central de Estupefacientes ha destallado que solo en lo que llevamos de 2026, la Policía Nacional ha intervenido 25 toneladas de cocaína, y otras tantas de hachís.