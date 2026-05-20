Intervenidos 12.000 litros de combustible para el petaqueo en la costa de Huelva y Murcia

Parte de las garrafas de gasolinas intervenidas en operativos de Huelva y Murcia. - GUARDIA CIVIL

HUELVA/MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido alrededor de 12.000 litros de combustible empleado para dar servicio a otras embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en las provincias de Murcia y Huelva, además de que se han detenido a cuatro personas y se han incautado varias embarcaciones.

Según informa el Instituto Armado en una nota de prensa, en la costa onubense han sido incautadas un total de 347 petacas de combustible, equivalentes a 8.675 litros en tres operaciones distintas. Han sido detenidas dos personas e incautadas cinco embarcaciones relacionadas con el transporte de gasolina para abastecimiento de narcolanchas.

De este modo, en la madrugada del pasado sábado, una embarcación fue avistada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior y, tras su seguimiento hasta tierra, la tripulación fue sorprendida por los guardias civiles cuando realizaba un intercambio de personal y víveres.

Fueron detenidas dos personas por un delito contra la seguridad colectiva y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer (Huelva).

Por otro lado, en Isla Cristina (Huelva) se intervinieron 38 petacas más en el interior de una embarcación recreativa cuya tripulación abandonó y huyó antes de la llegada de los agentes. Por último, en el espigón de Mazagón, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva aprehendió 130 petacas en el interior de una embarcación semirrígida que se encontraba encallada. También han intervenido cinco embarcaciones tipo patera relacionadas con el petaqueo.

OPERACIÓN EN MURCIA CON TRIPULANTES QUE SALTARON AL MAR

Por otro lado, en Murcia han sido intervenidas 136 garrafas con 3.400 litros de gasolina y la Guardia Civil ha detenido a los dos tripulantes de la embarcación por delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

Operación Flaker en Murcia La actuación tuvo lugar en las inmediaciones de la playa de El Gorguel (Murcia), cuando los sistemas de vigilancia detectaran una embarcación navegando a gran velocidad hacia aguas internacionales. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar para comprobar la incidencia y verificar la situación de la embarcación y su tripulación.

Los agentes localizaron una lancha semirrígida de unos 13 metros de eslora, equipada con tres motores fueraborda de gran potencia. Cuando los agentes iniciaron maniobras de aproximación para darles el alto, sus ocupantes emprendieron la huida colisionando contra una jaula piscifactoría de la zona, donde quedó finalmente varada.

Dos de los tres tripulantes saltaron al mar para intentar escapar a nado. Uno de ellos fue rescatado por la Guardia Civil y trasladado posteriormente para recibir asistencia sanitaria al presentar síntomas de hipotermia. El otro tripulante no pudo ser localizado pese al dispositivo de búsqueda desplegado con apoyo de Salvamento Marítimo.