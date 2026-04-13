Montero (PSOE) marca como "prioridad" que Andalucía "vuelva a tener los mejores indicadores en dependencia"

Visita de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, a la Residencia de Personas Mayores y Dependientes de Cartaya. - PSOE DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes en Cartaya (Huelva) que una de sus "prioridades" es que Andalucía "vuelva a tener los mejores indicadores de España en dependencia, como se hizo con los gobiernos socialistas", ya que es "intolerable" que la comunidad tenga "la demora más grande del país, una lista de espera de más de 500 días" o que "7.000 personas hayan fallecido antes de poder recibir la ayuda".

Así lo ha señalado Montero antes de visitar la Residencia de Personas Mayores y Dependientes de Cartaya en la que ha criticado que estos usuarios, "al igual que muchos andaluces", están "sufriendo una demora intolerable en ser atendidos para que poder reforzar su autonomía y por tanto sus cuidados".

Al respecto, ha subrayado que "más de 50.000 andaluces y andaluzas se encuentran en una lista de espera que está tardando 500 días, la demora más importante que hay en el conjunto de España". "500 días para que le llegue la ayuda a la dependencia, una plaza residencial en una residencia de mayores o un centro de día para que puedan seguir desarrollando su actividad", ha agregado.

"Esto es intolerable, porque ha producido ya más de 7.000 fallecimientos de personas que no han podido recibir la prestación mientras que estaban aguardando que los poderes público pudieran atenderlo", ha abundado.

Por ello, Montero ha incidido en que "el Gobierno de España está incrementando las pensiones y reforzando la ayuda a la dependencia", pero es "intolerable que el Gobierno de la Junta de Andalucía haya retirado recursos respecto a la dependencia". "La junta tiene a las personas en este momento en un limbo en donde no saben si realmente van a ser atendidos o no y sus familiares, fundamentalmente las mujeres, que todavía se ocupan más de los cuidados de las personas mayores, están compatibilizando, con mucho esfuerzo, sus propios domicilios con el hogar de sus padres, de sus hermanos o de las personas que lo requieran".

Por eso, la candidata del PSOE ha asegurado que será "una prioridad volver a tener los mejores indicadores de España en dependencia como se obtuvieron durante los gobiernos socialistas", donde Andalucía "brilló con luz propia por ser la comunidad que mejor y antes aplicó la ley de la dependencia".

"Una ley que no es un lujo, que es una necesidad de los ciudadanos de Andalucía y que vamos a desarrollar en nuestros primeros días de gobierno, al igual que otras medidas que defienden los servicios públicos. El que nos permite que todos seamos iguales", ha abundado.

Por otro lado, Montero también se ha referido a las manifestaciones en defensa de la sanidad pública convocadas este domingo por las distintas provincias andaluzas.

En este sentido, la socialista ha señalado que la expresión en la calle fue "muy clara" sobre "las preocupaciones de los ciudadanos, que tienen que ver con la sanidad pública, que tienen que ver con las demoras que tenemos en listas de espera para la consulta con el médico de primaria o para la intervención quirúrgica cuando una persona necesita ser operada".