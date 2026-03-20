Los trabajadores de Giahsa (Huelva) se plantean una huelga indefinida por "el bloqueo de la subida salarial"

Comité de empresa de Giahsa. - CSIF

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF de Huelva en Giahsa, junto con los sindicatos UGT, CCOO y CGT, ha advertido a la empresa de la posibilidad de una huelga indefinida de todos los servicios ante "el bloqueo a la subida salarial pactada por los sindicatos y el Gobierno central".

Según ha indicado CSIF en una nota de prensa, Giahsa "incumple" el Real Decreto Ley 14/2025 que regulariza atrasos e incrementos salariales a empresas públicas y administraciones de España desde diciembre del pasado año.

Por ello, los sindicatos han insistido en que la sociedad mercantil de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) "tiene frenados el pago de los atrasos de 2025 y la subida de 2026 para más de 600 empleados".

"Hemos intentado dialogar y negociar, incluso a través de un Sercla, pero la empresa se muestra intransigente. De hecho se ha negado a un arbitraje", ha manifestado la presidenta del comité de empresa en el apartado de residuos sólidos urbanos, Pilar González (CSIF).

En este sentido, el presidente del comité de empresa en su sección de aguas, José Manuel Álvarez, también de CSIF, ha señalado que no van a dar "ni un paso atrás". "Nuestro dinero lo administramos nosotros. Esto supone un grave perjuicio para el poder retributivo de los trabajadores, máxime en estos momentos de encarecimiento de la gasolina y de la cesta de la compra en niveles extremos".

Por ello, los trabajadores consideran que "la gerencia está utilizando esta subida legal para hacer un chantaje con vistas a un convenio colectivo que se está negociando desde hace un año". "Quieren utilizar nuestro dinero para sacar partido en una negociación de convenio colectivo", ha alertado Pilar González.

El comité de empresa se encargará de informar de la actual situación laboral a los alcaldes y otros representantes municipales que forman el pleno de la MAS durante el pleno previsto para el próximo lunes. De no haber una respuesta por parte de Giahsa comenzará una etapa asamblearia que puede desembocar en una huelga indefinida.

José Manuel Álvarez ha indicado que se trata de "una ley de obligado cumplimiento, pactada por todos los sindicatos y el Gobierno". "Tienen la ley secuestrada con perjuicio para los bolsillos de los trabajadores a pesar de que la subida salarial está consignada en los presupuestos. Somos la única entidad de Andalucía y quizás de España a la que se le niega una subida salarial amparada por ley", ha añadido.

SUBIDA SALARIAL

Por otro lado, Juan Manuel Cruzado, representante de UGT en el comité de empresa, ha recalcado el apoyo de este sindicato a estas reivindicaciones y exige a la empresa la "inmediata" aplicación de la subida laboral que por Ley ya se han aplicado a todo el personal público de las administraciones.

"Los trabajadores y trabajadoras no piden más que lo que por normativa les corresponde", ha señalado, toda vez que ha incidido en que los municipios que forman parte de Giahsa "s han aplicado dicha subida a su personal público" y, por ello, "exigen que también se les aplique a la plantilla de la empresa".

Por ello, tomaran las medidas oportunas para que permitan garantizar la aplicación de dicha subida al conjunto de la plantilla, planteándose incluso la posibilidad de realizar una Huelga General. Exigen la aplicación de la subida del 2,5% con efectos desde el 1 de enero de 2025, el abono de los atrasos correspondientes conforme a la normativa aplicable y la clarificación del calendario y procedimiento para su efectiva implementación.