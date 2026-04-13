Víctimas de otros accidentes acompañarán a la Asociación de Adamuz en la concentración en el Congreso

Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz en Huelva.
Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 13 abril 2026 10:11
Seguir en

HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado para este miércoles, 15 de abril, una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, a la que se unirán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la asociación ha convocado a la ciudadanía, por segunda vez, tras la manifestación de Huelva del 20 de marzo, a participar en una concentración que tendrá lugar el próximo miércoles, 15 de abril, a las 09,00 horas, en las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid.

Asimismo, a las puertas del hemiciclo se procederá además a la lectura de un manifiesto, aunque la asociación ha explicado que previamente se ha enviado una carta a la Mesa del Congreso, solicitando su lectura en sede parlamentaria.

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y "seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas" del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos, así como cientos de heridos. También se mostrará la "firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".

"Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse", han señalado.

De este modo, la entidad ha señalado que la concentración será un acto "pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa", que no es solo suya, "sino del conjunto de la sociedad". "La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día. Reafirmamos que esta convocatoria no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales", han abundado.

"Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad", han remarcado.

Además, en esta ocasión se sumarán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios en nuestro país, Angrois y Bejís, que "comparten tragedias que han marcado sus vidas y a las familias". "Desde la Asociación volvemos a hacer un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos. El apoyo de todos es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario. Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos", han finalizado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado