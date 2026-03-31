Moreno espera que la falta de AVE directo Málaga-Madrid tenga el menor impacto posible en el turismo en Semana Santa

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una visita a la hermandad de El Cerro de Sevilla, que realiza este Martes Santo su estación de penitencia - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este martes en que la falta de AVE directo entre Málaga y Madrid tenga el "menor impacto" posible en el turismo y la llegada de visitantes a Andalucía desde otras zonas de España durante la Semana Santa, especialmente a partir del Jueves Santo.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la hermandad de El Cerro de Sevilla, que realiza este Martes Santo su estación de penitencia.

Juanma Moreno ha confiado en que a partir del Jueves Santo, festivo en toda España, lleguen a Andalucía muchos ciudadanos de otros lugares del país a disfrutar de lo que esta comunidad ofrece durante la Semana Santa, con sus procesiones, pero también a nivel de gastronomía, restauración y naturaleza.

Ha augurado que habrá "unos buenos datos" en cuanto a visitantes y turismo, y ha deseado que la desconexión directa por AVE que tiene en este momento la provincia de Málaga con Madrid "no tenga impacto" o sea "el menor de los posibles" tanto para la provincia como para el resto de Andalucía.