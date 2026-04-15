Tres detenidos por un robo violento y ataque al dueño de una vivienda en Mijas (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por la supuesta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones ocurrido en una vivienda de la localidad malagueña de Mijas, donde presuntamente atacaron al hombre que estaba en ese momento para que les diera dinero y joyas. En ese momento, los asaltantes eran menores de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, según han informado desde la Guardia Civil. Los tres supuestos autores habrían empleado "un elevado nivel de violencia" contra la víctima para conseguir el botín y conocían sus hábitos por vigilancias previas, aprovechando que dos de los arrestados compartían centro educativo con una hija de la víctima.

Así, según han explicado desde el instituto armado a través de una nota, supuestamente, dos individuos se hicieron pasar por repartidores de una conocida empresa de mensajería para entrar en la vivienda; mientras un tercero permanecía en las inmediaciones en labores de vigilancia y cobertura para garantizar la huida.

Una vez dentro de la vivienda, estos individuos abordaron a la víctima, que se encontraba sola en ese momento. Supuestamente, tras inmovilizarla de pies y manos, le dieron numerosos golpes, le realizaron heridas con un arma blanca y le arrojaron lejía por el cuerpo, todo ello para coaccionarle para que revelase la ubicación del dinero y las joyas que había en la vivienda.

Tras el registro de la misma, los delincuentes sustrajeron dinero en metálico, joyas, ropa y diversos dispositivos electrónicos, todo ello valorado en 1.300 euros aproximadamente. Los investigadores realizaron una inspección ocular de la vivienda que, junto a las gestiones operativas durante meses, han permitido identificar y localizar a los tres supuestos asaltantes.

Así, los agentes han podido determinar durante la investigación que supuestamente estos individuos habían sometido a la víctima, un hombre de nacionalidad sueca residente en Mijas, a una vigilancia previa con el objetivo de conocer sus hábitos diarios, aprovechando que dos de ellos compartían centro escolar con la hija de esta persona.

De esta manera conocían, dice la Guardia Civil, que acompañaba a su hija diariamente al centro educativo y que regresaba posteriormente a su vivienda, permaneciendo solo en el interior de la misma durante un periodo de tiempo. El día de los hechos, con esa información, los delincuentes solo tuvieron que esperar el regreso de esta persona a su vivienda para cometer el ilícito.

Los investigadores han detenido a los tres supuestos autores que han sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga. La víctima tuvo que ser traslada a un centro hospitalario para ser atendido de las heridas que le habían provocado. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.