Moreno pide a Montero que dé "explicaciones sobre el papel" de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'

El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno preside la reunión de la Junta Directiva Autonimica del PP-A. A 19 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno, h - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha pedido este martes a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ofrezca "información" y "explicaciones" sobre "qué ha sucedido y qué papel" ha tenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que la ha "acompañado muchísimo" en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en "todo lo relacionado con el rescate de Plus Ultra y en otras tramas que hay ahora mismo investigadas".

"Me imagino que habrán tenido muchas conversaciones", ha indicado Juanma Moreno en referencia a los actos que Montero y Zapatero han compartido durante la campaña de las elecciones andaluzas.

Durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP-A reunida en Sevilla para analizar los resultados electorales del 17 de mayo, Juanma Moreno ha considerado "una noticia muy desagradable para el conjunto de los españoles" lo conocido este martes porque es desagradable ver que un expresidente del Gobierno de España, un español que ha tenido la enorme fortuna y honor de representar a un país tan maravilloso y tan importante como es España, ha sido imputado" y está siendo investigado por el Tribunal Supremo por delitos que "tremendamente graves".

Ha indicado que personalmente siente "tristeza por que una vez más el Partido Socialista esté vinculado a sospechas por irregularidades y corruptelas".

"Desgraciadamente, esto ya se ha convertido en una tónica habitual en España, en el que en el entorno más cercano del presidente (Pedro) Sánchez, todos y cada uno de ellos, están siendo investigados y procesados", ha agregado.

Juanma Moreno ha contrapuesto la "serenidad" y el ambiente "alejado de tribunales, de irregularidades y de corruptelas" que se vive en Andalucía.