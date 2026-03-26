Aplazada para después de Semana Sevilla la huelga de los repartidores de cerveza Cruzcampo en Sevilla

Archivo - Tirador de cerveza Cruzcampo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en DHL de los centros de Heineken en Sevilla, repartidores de cerveza, han confirmado el aplazamiento para después de la Semana Santa de la huelga prevista para este jueves y viernes, 26 y 27 de marzo, de la Factoría Heineken en Mairena del Alcor y su centro logístico anexo de Dos Hermanas (Sevilla).

Según ha indicado el sindicato en una nota, la empresa logística ha "intentado amortiguar el éxito de la huelga" con la "incorporación, a través de trabajo temporal de trabajadores".

El sindicato ha indicado que la plantila "sufre desde hace 18 años un bloqueo salarial". "No podemos seguir aceptado la precariedad y los pactos individuales como norma de funcionamiento, por eso es necesaria esta huelga", ha apuntado CCOO.

El sindicato también pide la igualdad en incentivos con la implementación de un "sistema único y transparente para toda la plantilla, equiparándolo al de capataces y dirección". Asimismo, demandan la compensación de turnos creando un "plus específico" para el 'cuarto turno' y otros turnos rotatorios.

Y, por último, la conciliación familiar, con la petición de garantizar al menos tres semanas de vacaciones en el periodo estival, al tiempo que reclaman la compensación de festivos que coinciden con sábados o días de descanso, "un derecho avalado por el Tribunal Supremo que la empresa está ignorando".

Por su parte la empresa DHL Supply Chain ha expresado "su respeto al derecho a la huelga y al ejercicio de los derechos sindicales".

"Desde DHL Supply Chain seguimos trabajando en coordinación con todas las partes implicadas para gestionar la situación con la máxima responsabilidad y profesionalidad. Nuestro compromiso fundamental en estos momentos es la seguridad de las personas, así como garantizar la continuidad del servicio, siempre dentro del respeto al marco legal y a los derechos de los trabajadores", ha afirmado en una comunicado.