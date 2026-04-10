Reanudada en Sevilla tras Semana Santa la huelga de repartidores de cerveza Cruzcampo en unos primeros días "de éxito"

Huelga repartidores de cerveza en Sevilla - CCOO

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en DHL de los centros de Heineken en Sevilla, repartidores de cerveza, ha señalado este viernes, 10 de abril, un "éxito" en los primeros cinco días de la huelga de la Factoría Heineken en Mairena del Alcor y su centro logístico anexo de Dos Hermanas. La misma comenzó el pasado lunes tras ser aplazada para después de la Semana Santa, dado que su inicio estaba previsto los pasados días 26 y 27 de marzo.

Según ha indicado el sindicato en una nota, el 90 por ciento de la plantilla ha secundado estos paros de dos horas por turno, motivados por un "bloqueo salarial" que los trabajadores "sufren desde hace 18 años".

Al hilo, el presidente del Comité de Empresa y delegado de CCOO, Jesús Pérez, ha asegurado que la empresa "sigue sin dar paros para desbloquear el conflicto" y que "continúa manteniendo líneas rojas en cuanto a una revalorización de los sueldos".

En este sentido, el sindicato también pide la igualdad en incentivos con la implementación de un "sistema único y transparente para toda la plantilla, equiparándolo al de capataces y dirección". Asimismo, demandan la compensación de turnos creando un "plus específico" para el 'cuarto turno' y otros turnos rotatorios.

Y, por último, la conciliación familiar, con la petición de garantizar al menos tres semanas de vacaciones en el periodo estival, al tiempo que reclaman la compensación de festivos que coinciden con sábados o días de descanso, "un derecho avalado por el Tribunal Supremo que la empresa está ignorando".