Desarticulan en Chiclana (Cádiz) un punto de venta de droga en una casa ocupada por un grupo desplazado desde Sevilla

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un punto de venta de drogas que se había instalado en un domicilio de Chiclana de la Frontera que un grupo desplazado desde Sevilla había ocupado. Las ventas de estupefacientes se realizaban en presencia de las dos hijas, de 17 y 19 años, de la persona responsable del mismo, un varón de 48 años de edad que ha sido detenido.

Los hechos ocurrieron tras tener conocimiento de la existencia de un punto de venta de estupefacientes muy activo en una vivienda ocupada de la localidad chiclanera, al que se desplazaban numerosos adictos para comprar sus dosis, generando entre los vecinos de la zona un creciente malestar por los hurtos y pequeños hechos delictivos que estaban minando la convivencia del barrio, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Tras realizar numerosas vigilancias y servicios encaminados a la comprobación de los hechos, se constató de la existencia de una estructura criminal organizada, dirigida por un individuo asentado en Sevilla que se encargaba del abastecimiento periódico de sustancia estupefaciente. Dicho individuo ubicaba a distintos subalternos en inmuebles previamente ocupados en Chiclana de la Frontera, con la finalidad de llevar a cabo las labores de distribución, siendo uno de ellos el ahora detenido.

En este caso, al frente del mismo, los propietarios verdaderos de la droga habían puesto como responsable a un varón de la localidad gaditana, con antecedentes por este tipo delictivo, el cual convivía en el domicilio con sus dos hijas, y desplazándose personal de la organización desde Sevilla para realizar las entregas de estupefacientes y saldar cuentas.

La actividad ilícita se desarrollaba de forma sistemática, organizada y continuada desde dos viviendas próximas entre sí, ambas ocupadas ilegalmente, que eran utilizadas como puntos de apoyo para la venta de droga. Una de ellas era empleada como principal punto de distribución, funcionando como una "narco vivienda".

En dichos inmuebles se llevaba a cabo la venta constante de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, dirigida a consumidores con un alto grado de dependencia, lo que incrementa la gravedad de los hechos investigados.

La Guardia Civil no descarta que el ahora detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal, encomendara a sus propias hijas, una de ellas menor de edad, a realizar labores de vigilancia en las inmediaciones del punto de venta, con la finalidad de alertar de la presencia policial y garantizar la continuidad de la actividad delictiva.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Chiclana de la Frontera en funciones de guardia, continuando las actuaciones policiales para el total esclarecimiento de los hechos y la detención del resto de implicados.