Dos detenidos por ofertar falsos pisos turísticos en Sierra Nevada tras la denuncia de una vecina de Barbate (Cádiz)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a dos personas por presuntamente ofertar por internet una vivienda turística en Sierra Nevada (Granada) que no existía realmente a un precio muy asequible, tras la denuncia de una vecina de Barbate, que se vio afectada por esta estafa.

En una nota, la Guardia Civil ha detallado que los presuntos autores, un padre y su hijo residentes en la provincia de Málaga, ofertaban todo tipo de viviendas turísticas en portales vacacionales, desviando a otros canales alternativos a los usuarios tras el primer contacto.

Los hechos ocurrieron después de recibirse una denuncia de una vecina de Barbate que había hecho una reserva para alquilar una vivienda durante el periodo de esquí en Sierra Nevada, un viaje que pensaba realizar junto a su familia.

La vivienda en cuestión se ofertaba a través de portales y tablones de anuncios de internet, llegando a mostrar fotografías de la supuesta vivienda a arrendar, ofertando la misma con unas prestaciones, zona de ubicación "muy interesante" y a un precio "muy atractivo". En la oferta se facilitaba un número de teléfono de contacto para las personas interesadas.

Los presuntos autores de esta estafa les indicaban a los arrendatarios que debían aportar una cantidad de dinero para señalar la vivienda, generalmente inferior a los 400 euros, sugiriendo como medio para ahorrar las comisiones de las plataformas un sistema de pago inmediato entre particulares o a través de transferencia bancaria.

Una vez efectuado el pago de la señal convenida los arrendatarios desaparecían de la red, no siendo posible contactar con ellos por ningún medio, siendo conscientes entonces de haber sido víctimas de una estafa.

Como se ha apuntado que los presuntos autores ofertaban viviendas con el mismo patrón en numerosas zonas de alta demanda turística en toda la geografía nacional, por lo que no es descartable que afloren multitud de estafados por estas dos personas.

Desde la Guardia Civil se ha recomendado desconfiar de los "chollos", no realizar pagos al margen de las plataformas conocidas y realizar búsquedas e internet de las viviendas ofertadas.