Marlaska inaugura la ampliación del cuartel de la Guardia Civil en Chipiona (Cádiz) tras 2,5 millones de inversión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración de la ampliación del cuartel de la Guardia Civil en Chipiona (Cádiz). - MINISTERIO DE INTERIOR

CHIPIONA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves la inversión en infraestructuras como "el mejor ejemplo de buena gestión", durante la inauguración de la ampliación del cuartel de la Guardia Civil en Chipiona (Cádiz), en la que se han destinado 2,5 millones de euros.

Más de 1.000 metros cuadrados de superficie construida y unas instalaciones "modernas, funcionales y eficientes", que en palabras del ministro, "mejoran el trabajo de los funcionarios y facilitan la atención a la ciudadanía".

Marlaska se ha referido también al nuevo cuartel que se está levantando en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, otra infraestructura "de gran impacto para esta tierra", como ha señalado, y que cuenta con una inversión prevista de más de 12 millones de euros.

La ampliación de Chipiona, realizada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), con una inversión de 2,5 millones de euros, aporta al cuartel mayor capacidad, mejor funcionamiento interno y un servicio más adecuado en las áreas de atención al público.

El diseño cumple los criterios medioambientales para la construcción de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, y ha obtenido la certificación Plata otorgada por la institución Green Building Council España.

Al acto han asistido también la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y la presidenta de Siepse, Sofía Hernanz, entre otras autoridades.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO JEFE DE LA COMANDANCIA DE ALGECIRAS

El ministro ha presidido también la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, el coronel Fernando López-Rey, quien ejercía el mando de forma interina desde enero.

Aquí, Marlaska ha destacado la trayectoria del coronel y el trabajo de la Comandancia en el marco del Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, que ha logrado recuperar, según sus palabras, "espacios antes dominados por redes criminales, debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico e incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad".

En su intervención, ha subrayado la reducción de la tasa de criminalidad el Campo de Gibraltar, que ha descendido a 43,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, 6,8 puntos por debajo de la media nacional.

Nacido en Ceuta en 1972, el coronel Fernando López-Rey ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1995. Su primer destino fue el GRS de Barcelona, donde permaneció dos años. Posteriormente, estuvo dos años en Gipuzkoa, desde donde pasó a Cádiz en 2004, ya como capitán.

Al ascender a comandante en 2009 fue destinado a la Comandancia de Córdoba durante ocho años antes de llegar a Algeciras con el empleo de teniente coronel, donde ha continuado hasta la actualidad.