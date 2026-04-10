Montero dice que Navantia se interesa por los operarios subidos a una grúa en San Fernando "a pesar de no ser suyos"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, este viernes en Cádiz en declaraciones a los medios de comunicación. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha manifestado en relación con dos trabajadores subidos desde hace dos días en una grúa de Navantia en los astilleros de San Fernando (Cádiz) en protesta porque no los contratan, que la dirección de la compañía "a pesar de no ser trabajadores suyos, se está encargando y ocupando de enterarse cuál es la situación de estos trabajadores". "Espero que en el día de hoy ellos le puedan trasladar alguna cuestión que les satisfaga", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Montero ha insistido en que "no se trata de trabajadores que le estén pidiendo alguna condición a Navantia, son de la industria auxiliar de Navantia y es importante decirlo, porque cuando se habla de que haya personas que se excluyan o no, no estamos hablando del sector público en ningún caso".

Así, ha manifestado que "la responsabilidad que se pueda tener desde el Gobierno de España en relación con su empresa pública no es lo que están reclamando estos trabajadores, lo que reclaman es que la industria privada auxiliar los contrate porque parece ser que tienen alguna dificultad en ese sentido".

"Respeto todas las actuaciones que las personas individualmente o los trabajadores quieran desarrollar, aunque resulta muy llamativo que justamente sea en este periodo y con mi presencia hoy en Cádiz", ha concluido.

Por otra parte Montero ha hecho referencia a la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz, asegurando que "la carga que el gobierno de Pedro Sánchez tiene proyectado para la Bahía de Cádiz abarca carga de trabajo hasta el año 2031". "Nunca antes los astilleros de Cádiz había tenido garantizada una carga de trabajo como la que se ha hecho durante estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.

Además, ha añadido que "esto es muy importante porque la reputación de Navantia está haciendo ganar mercados complicados, porque todos los concursos son muy complicados en el conjunto del mundo y, además, esa carga de trabajo se está viendo renovada permanentemente con nuevos contratos a los que se está acudiendo y que están poniendo en valor el buen trabajo que se está haciendo por parte de los astilleros".

En este sentido, Montero ha argumentado que "la sombra que siempre se ha proyectado sobre la viabilidad de los astilleros de Cádiz ha quedado definitivamente resuelta con motivo del gobierno de Pedro Sánchez". "Esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, porque ha sido difícil y ha sido también un trabajo de calidad muy importante el que hemos tenido que desarrollar", ha concluido.