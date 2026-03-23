TSJA ratifica tres años y medio de cárcel para un acusado de vender droga en su vivienda en Chiclana (Cádiz)

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS. - Archivo

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años y medio de cárcel a un acusado de vender droga en su vivienda de Chiclana de la Frontera, convirtiéndola en un "activo punto de venta" de estupefacientes, donde hallaron restos de cocaína, hachís y marihuana.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a octubre de 2018 cuando ante las sospechas de que se estaba vendiendo droga en un domicilio de la localidad, la Guardia Civil montó un dispositivo de seguimiento e investigación en el que interceptó a varias personas al salir de adquirir la droga.

Así, tras un tiempo de investigación se solicitó una orden de entrada y registro en el domicilio, donde hallaron diversa cantidad de dinero en metálico fraccionada, armas de aire comprimido, una báscula de precisión y diversidad cantidad de cocaína, hachís y marihuana.

Tras ser condenado por la Audiencia Provincial a tres años y medio de prisión, el acusado presentó recurso ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba, esgrimiendo entre otras cuestiones que "el único dato objetivo que podría vincular al acusado con el delito es el resultado del registro realizado en la vivienda", que considera "negativo" porque solo se intervino una pequeña cantidad de estupefacientes "destinada a su propio consumo".

No obstante, el TSJA, que ha desestimado el recurso, explica que la sentencia señala que la principal prueba de cargo contra el acusado consiste en los testimonios prestados por los agentes de la Guardia Civil, que, entre otras cosas, "pudieron visualizar claramente, sin albergar duda alguna, cómo el acusado llevaba a cabo la venta a través de la ventana".