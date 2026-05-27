La Estación Biológica es optimista ante la recuperación en Doñana pero ve "pronto" analizar el impacto del fuego

Bombero forestal trabajando para extinguir el incendio en Doñana. - PLAN INFOCA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, ha destacado el "alto valor ecológico" de la zona afectada por el incendio que desde el pasado domingo calcina el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), en el Parque Nacional, y que, ya se encuentra estabilizado. Además, se ha mostrado "optimista" ante una "recuperación relativamente rápida".

En declaraciones a Europa Press, Revilla ha explicado que la zona está compuesta por vegetación mediterránea que "tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio", pero ha insistido en que es "pronto", ya que "primero hay que apagar el fuego y luego analizar el impacto".

El director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que el incendio se ha producido en el interior del Parque Nacional, "en una zona de alto valor ambiental" y en unos días "de mucha temperatura, mucho calor para estas fechas", así como de "mucho viento también del este y del sureste", lo cual ha dificultado "mucho", junto con "las condiciones topográficas del sitio", el control del incendio a los operativos que estaban trabajando en la zona para intentar controlarlo.

Asimismo, ha insistido en que "pronto" para saber cuál es "el impacto que ha tenido", porque "hasta que no esté apagado y no se hayan hecho los análisis, no habrá una evaluación del impacto que ha tenido el fuego".

Además, ha detallado que la zona afectada es "compleja orográficamente", ya que "aunque Doñana sea un lugar plano, se trata de la barrera de dunas, que son varios frentes de dunas paralelos a la costa, en los cuales es muy difícil moverse, porque conducir por arena es muy complicado y más con vehículos pesados para la extinción de incendios, que es difícil moverse sin conocer los caminos también".

"Estamos hablando también que a sotavento de las dunas hay una serie de masas forestales, de pinos en algunos lugares, muy densas que pueden ser muy difíciles de apagar si hay un incendio. Hay matorral; pastizales; enebrales, una especie que está amenazada; hay palmitares; y hay especies como el águila imperial, el milano Real, e incluso hay lince ibérico también en esa zona. Todos estos son ecosistemas de alto valor dentro de un lugar como Doñana", ha abundado.

Al respecto, ha incidido en que es "una zona que tiene mucho valor" y lo que se ha quemado es "justo en esa banda de vegetación entre las dunas y la marisma" porque hacia el interior los pastizales son justo el borde con la marisma".

"Además, los lucios tienen agua todavía porque ha sido un invierno húmedo y está empezando el calor del verano, por lo que la vegetación todavía tiene mucha humedad y esa humedad hace que el fuego avance más despacio y coja temperaturas más bajas durante la combustión, por ello, hace pensar que la recuperación puede ser más rápida en la vegetación", ha manifestado.

Al respecto, ha señalado que es "pronto" para saber cuál es la superficie de facto quemada, ya que "hay que calcularlo en tierra, en terreno", por lo que hay hasta ahora es "una evaluación de imágenes de satélite que hay disponibles y eso solo es aproximada, es una evaluación muy gruesa".

No obstante, sobre la posible recuperación de la zona, el director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que se trata de una vegetación mediterránea y de plantaciones de pino piñonero que son "muy densas, demasiado densas" y cuyo origen "no es natural, sino que han sido plantadas como cultivos", por ello, el hecho de que se produzca un incendio ahí "va a reestructurar la vegetación".

"La vegetación mediterránea tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio, especialmente si no es un incendio de alta intensidad que elimine el suelo. Cuando hay fuego con mucha temperatura, la materia orgánica del suelo se quema también. Por eso hay que esperar a ver cómo ha sido el incendio para saber si queda banco de semillas, si no queda. En fin, son una serie de condicionantes que es pronto para saber", ha detallado.

No obstante, Revilla se ha mostrado "medianamente optimista" en que la regeneración "pueda ser relativamente rápida" y que "no haya que hacer una intervención muy intensa en la zona y que pueda recuperarse en el medio plazo".

En cuanto, al origen humano detrás del incendio, Revilla ha subrayado que "de forma natural sería muy complicado" que se hubiera originado. "Es un sitio donde normalmente no se mueve gente, más que la que trabaja en la zona para la conservación, la gestión o la investigación. Es un sitio complicado de acceder, muy lejos de los accesos al Parque Nacional".

"Lo que pasa es que unas horas antes 48 horas antes han pasado por ahí las hermandades de Cádiz por la vía pecuaria y los fuegos, que son varios, se han iniciado en la propia vía pecuaria, en los puntos de parada de las hermandades. Que haya sido por una negligencia o intencionado es algo que nos tiene que decir la investigación que está en marcha. Nosotros no tenemos esa información y no la tiene nadie tampoco es pronto también para saberlo, pero no me cabe duda de que si se puede saber se va a saber", ha concluido.