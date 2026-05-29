Intervenidos en Huelva 1.200 kilos de hachís en una embarcación de recreo en el río Piedras con un detenido

Hachís intervenido en el río Piedras. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a una persona como presunto autor de un delito de contra la salud pública, tras ser interceptada una embarcación de recreo en el río Piedras cargado con 1.200 kilos de hachís que pretendía ser introducido en las costas onubenses.

Según informa el Instituto Armado en una nota, el dispositivo se inició cuando los operadores del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia de Huelva, en coordinación con las patrullas de Seguridad Ciudadana encargadas de la vigilancia del litoral, detectaron una embarcación de recreo que navegaba rumbo al río Piedras con la intención de realizar un alijo en costa.

De este modo, se activó de forma inmediata al Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil para interceptarlo pero, al percatarse de la presencia policial, los miembros de la embarcación emprendieron la huida para evitar la acción policial hacia la zona interior de los caños, donde terminaron encallando y continuando su fuga a pie hacia una zona de difícil acceso por su abundante matorral y dunas.

Las patrullas de servicio desplegadas por la zona, coordinados por la central COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, establecieron un perímetro de cierre, consiguiendo la localización y detención de uno de los tripulantes de la embarcación, que se encontraba oculto entre la vegetación. Asimismo, también fue localizada la embarcación, que estaba cargada con un total de 30 fardos de hachís, arrojando un peso de 1.200 kilos.

La persona detenida, junto la droga incautada y la embarcación, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.