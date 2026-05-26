Diez aeronaves se incorporan a las labores de extinción del incendio en Doñana

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez aeronaves se están incorporado este martes a las labores de extinción de incendio que desde el pasado domingo afecta a paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), y dentro del Parque Nacional de Doñana, mientras que por tierra trabajan hasta 130 profesionales. El consejero Antonio Sanz señaló este lunes que el incendio está "confinado".

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, a primera hora de este martes hasta diez aeronaves se están incorporando a la labores de extinción, concretamente, siete helicópteros --tres pesados, dos semipesados y dos ligeros--, dos aviones anfibios pesados y un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Asimismo, durante toda la noche los bomberos del Infoca han estado trabajando también por tierra, de hecho el operativo ha llegado a contar con 130 profesionales y seis autobombas.

INCENDIO CONFINADO

Asimismo, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó este lunes que "está confinado entre las arenas y las marismas sin potencial de salida".

Además, señaló que la cola del incendio "está sin actividad, mientras que la cabeza progresa lentamente contra el viento", siendo la superficie afectada "menor a lo estimado ayer". "El arranque del fuego fue muy severo, pero ahora arde con poca afección a las copas de los árboles, por lo que la regeneración será más rápida", destacó.

Respecto a la intencionalidad del fuego, Antonio Sanz reiteró "la sospecha respecto a esa posibilidad". "La zona, el día, la hora y varios incendios en la misma zona es bastante llamativo, sospechoso y realmente todo parece indicar que pudiera tratarse de un incendio que tuviera un origen intencional", recalcó.