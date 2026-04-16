Seis toneladas de cocaína y tres detenidos en la operación de este martes en Huelva que "aún está abierta"

Archivo - Patrullera de la Guardia Civil en el Puerto de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, ha detallado que la operación desarrollada este martes en alta mar frente al litoral de Huelva se ha saldado con la incautación de seis toneladas de cocaína y la detención, por el momento, de tres personas. No obstante, ha señalado que la operación aún está abierta por lo que no se descartan "más consecuencias".

A pregunta de los periodistas durante una rueda de prensa en Jaén para informar de las operaciones de seguridad desarrolladas durante la campaña de la aceituna en Andalucía, Ortega ha explicado que la operación de Huelva forma parte del Plan Carteia, el dispositivo especial de lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo la Guardia Civil en el sur de España.

En este sentido, el jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía ha explicado que la operación ha consistido en una aprehensión en alta mar por la que se ha incautado seis toneladas de cocaína y tres personas detenidas.

No obstante, ha precisado que la operación "aún sigue abierta", por lo que "habrá más consecuencias de esta operación y otras que se están desarrollando paralelas a esta".

De este modo, una vez realizada la intervención de la droga, esta fue traslada en barco hasta el Muelle de Levante del Puerto de Huelva, donde este martes se desplegó un importante dispositivo policial.

Durante el desarrollo de la operación y la descarga de la droga en el puerto onubense se pudo observar un gran despliegue de efectivos de la Guardia Civil, todos ellos fuertemente armados y equipados con pasamontañas y chalecos antibalas, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), así como la presencia de un helicóptero y dron.

Una vez confirmada la cantidad de droga, a la espera de nuevos datos, esta superaría a la que fue interceptada por la Policía Nacional el 13 de marzo, de cinco toneladas de cocaína, en una operación en la que se detuvieron a diez personas, y que fue catalogada como el mayor alijo incautado en la provincia.