Dos detenidos por insultar y amenazar a personal sanitario en Mijas (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas (Málaga), en el marco del 'Plan Integral de protección a profesionales de la salud' realizado con la finalidad de reforzar y mejorar la prevención de la seguridad y la protección de los centros sanitarios, han detenido a dos personas por un delito de atentado a personal sanitario en la citada localidad malagueña.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 13 de abril cuando se personaron en el centro de salud de Las Lagunas de la localidad de Mijas dos personas exigiendo una ambulancia para que los trasladaran al hospital Costa del Sol, en Marbella (Málaga), han señalado desde la Guardia Civil en un comunicado.

Así, tras evaluar su estado por el personal, fueron informados de que su situación sanitaria no era urgente para que se les prestara ese servicio, por lo que uno de ellos empezó a insultar y amenazar gravemente a la enfermera que los atendió, llegando incluso a levantarle la mano con la intención de agredirla e intentar obstaculizar la salida de una de las ambulancias.

Una vez personada la Guardia Civil, procedieron a la detención de un individuo, de 20 años, como presunto autor de un delito de atentado, por amenazas intimidatorias graves e intento de agresión a sanitario público en el ejercicio de sus funciones.

Un poco más tarde, se personó nuevamente en el centro de salud la otra persona que acompañaba al detenido, de 19 años, amenazando también gravemente a la misma enfermera, por lo que una vez alertada la Guardia Civil se procedió a su detención por el mismo delito.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga).

Por último, han recordado que con la implementación del Plan Integral de Protección a profesionales de la Salud, la Guardia Civil ha establecido canales de comunicación con los profesionales sanitarios que permiten mantener un servicio de proximidad, no solo en materia de prevención, sino también tener una respuesta inmediata en atención a cualquier incidente que se produzca y realizar un seguimiento posterior del mismo.