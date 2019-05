Vidal es compromet a impulsar ajudes per a la compra i el transport de menjar d'animals ramaders

Publicado 29/4/2019 13:53:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha participat aquest dilluns en la Comissió Tècnica de seguiment de la sequera agrària de 2019 i ha assenyalat que treballaran per impulsar ajudes per a la compra i el transport de menjar d'animals ramaders.

"Durant aquest any ha plogut però de manera heterogènia, per la qual cosa es calcula entre un 20 i 30 per cent de pèrdues en ramaderia derivats de la sequera produïda", ha apuntat en declaracions als mitjans de comunicació.