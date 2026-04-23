Montero expresa su apoyo a los vecinos de Grazalema (Cádiz) que exigen "en las calles" a Moreno "inversiones prometidas"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (1d), visita, la localidad gaditana de Grazalema, antes de reunirse con alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este jueves su "absoluto respaldo" a los vecinos de Grazalema (Cádiz) y a su alcalde, Carlos Javier García, que "han tenido que protestar en las calles para exigir" al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), que "cumpla con las inversiones prometidas".

Así lo ha dejado escrito la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha compartido un vídeo de una movilización de vecinos de Grazalema que aparecen tras una pancarta en la que se puede leer el mensaje 'Sin carreteras no hay futuro. ¡Soluciones ya!'.

María Jesús Montero ha denunciado que, tres meses después del temporal que afectó especialmente a esa zona de la provincia de Cádiz, aún hay "15 carreteras intransitables o en muy mal estado" en la zona, y esto aísla a muchas personas que dependen de estas vías "para ir al trabajo, al colegio o al hospital".

"La Sierra de Cádiz no puede esperar más. Merece respuestas, no el olvido de la Junta cuando las cámaras ya no están", ha sentenciado la candidata socialista a la presidencia del Gobierno andaluz en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Este pasado miércoles, el cabeza de lista al Parlamento andaluz del PSOE por la provincia gaditana y secretario de Organización del partido en Cádiz, Juan Cornejo, acusó a la Junta de realizar una "nefasta gestión" en materia de infraestructuras, asegurando que la provincia cuenta actualmente con 15 carreteras en estado "lamentable, intransitables o con graves deficiencias".

Así, en una nota, Cornejo anunció el "respaldo total" de los socialistas a la manifestación prevista para la tarde de este pasado miércoles en Grazalema exigiendo a Juanma Moreno que "cumpla con las inversiones prometidas tras el temporal de hace tres meses".