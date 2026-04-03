Montero visita a las cofradías que procesionan en la provincia gaditana para cerrar el Viernes Santo

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, realizando la primera levantá del paso de la Virgen del Valle. - PSOE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha continuado la tarde de este Viernes Santo asistiendo a cofradías en la provincia de Cádiz.

Según ha indicado la formación en una nota, en San Roque, Montero ha acudido a la Procesión Magna y ha saludado al Consejo Local de Hermandades. En contexto, la Semana Santa de San Roque fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía en el año 2000.

Posteriormente, la dirigente socialista se ha trasladado a Jerez de la Frontera, donde ha contemplado la salida del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Valle Coronada. Además, Montero ha realizado la primera levantá del paso de la Virgen del Valle, antes de recorrer las calles de Jerez.