Ucrania | Directo: Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

Actualizado: viernes, 14 noviembre 2025 8:00

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este jueves que los préstamos de reparación para apoyar a Ucrania usando la liquidez de los bienes rusos congelados es "la manera más eficaz" de sostener a Kiev, avisando que las alternativas pasan por emitir deuda común con el presupuesto comunitario o a través de créditos bilaterales con Ucrania.

"Esta es la manera más eficaz de sostener la defensa y la economía de Ucrania, y la forma más clara de hacer entender a Rusia que el tiempo no juega a su favor", ha afirmado la presidenta comunitaria en un discurso ante el Parlamento Europeo sobre su propuesta de utilizar los activos rusos congelados en la UE para los préstamos que mantengan a Ucrania en la batalla.

Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

Una serie de ataques del Ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ha dejado en las primeras horas de este viernes al menos un fallecido y 24 personas heridas, según han denunciado las autoridades locales.

