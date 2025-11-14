Ucrania | Directo: Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este jueves que los préstamos de reparación para apoyar a Ucrania usando la liquidez de los bienes rusos congelados es "la manera más eficaz" de sostener a Kiev, avisando que las alternativas pasan por emitir deuda común con el presupuesto comunitario o a través de créditos bilaterales con Ucrania.

"Esta es la manera más eficaz de sostener la defensa y la economía de Ucrania, y la forma más clara de hacer entender a Rusia que el tiempo no juega a su favor", ha afirmado la presidenta comunitaria en un discurso ante el Parlamento Europeo sobre su propuesta de utilizar los activos rusos congelados en la UE para los préstamos que mantengan a Ucrania en la batalla.

