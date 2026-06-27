Nueve detenidos tras desarticular un grupo criminal que iba a asaltar a otra organización por un robo en Cádiz

Desarticulación de un grupo criminal en Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado e itinerante, de gran peligrosidad, que estaba a punto de asaltar a otra organización de delincuentes en Cádiz con la finalidad de robar una guardería de estupefacientes, lo que en el argot policial se conoce como "vuelco". En el marco de la operación, bautizada como 'Asher', se ha detenido a nueve personas y se han realizado 17 registros en las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Utrera y Sevilla.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, la operación se inició el pasado noviembre, cuando la Policía Local de Conil de la Frontera (Cádiz) averiguó que, en una vivienda de la zona, dedicada al alquiler turístico, podría ocultarse un vehículo robado. Una vez allí, los moradores de la finca recriminaron la presencia de los agentes a la vez que les indicaban que varias personas huían del lugar por la parte trasera de la finca.

Por ello, los policías solicitaron apoyo de más unidades de Policía Local y Guardia Civil, lo que dio como resultado el registro de la finca en cuestión y la aprehensión de dos vehículos sustraídos con placas de matrícula falsas. Según han informado desde el Instituto Armado, en uno de ellos se descubrió que el interior había sido vaciado para aumentar su capacidad de carga, en previsión de almacenar estupefacientes robados a otro grupo criminal. También se encontraron numerosas armas y municiones, entre las cuales destacaban un fusil de asalto, una pistola y una pistola, así como balizas de seguimiento, chalecos antibalas y equipamiento policial.

Estos indicios llevaron a comenzar la operación 'Asher', por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Patrimonio, de la comandancia de Cádiz. En primer lugar, las investigaciones llevaron a determinar que el grupo criminal era responsable del violento asalto a un joyero cordobés en Arcos de la Frontera (Cádiz), en el que los agresores causaron lesiones graves a su víctima. Estos hechos dieron pie a una investigación, bautizada como 'Qurtuba', cuya fase de explotación tuvo lugar en enero de este año.

Tras recabar indicios y testimonios, se concluyó que los integrantes de esta organización criminal se habían hecho con dos vehículos robados a los que les "doblaron" las placas de matrícula. Y que, posteriormente, se trasladaron a la localidad de Conil de la Frontera para alquilar una vivienda aislada y discreta desde donde preparar una acción delictiva que les iba a reportar muy importantes beneficios.

"POLICÍA FULL"

Por el número y potencia de armas de fuego incautadas, así como por la presencia de equipamiento policial, como prendas serigrafiadas con anagramas de cuerpos policiales o rotativos de vehículos oficiales, se concluyó que los criminales pretendían hacerse pasar por agentes para ejecutar el robo en la guardería de estupefacientes, adoptando la estética policial que en el argot se conoce como "Policía full".

Después, su intención era vender la droga sustraída a diversas organizaciones que abastecen de estupefacientes las distintas zonas marginales de la capital sevillana. Además de estos hechos, se averiguó que el grupo criminal también estaba implicado en proporcionar seguridad en las zonas de alijo de grupos de narcotraficantes.

De hecho, la Guardia Civil ha señalado que uno de los detenidos llegó a disparar a un guardia civil, en verano del año pasado, en un alijo que tuvo lugar en la desembocadura del Guadalquivir, en la provincia de Cádiz.

Vista la peligrosidad de los delincuentes, el pasado 15 de junio numerosos efectivos de la Guardia Civil se desplegaron por la provincia de Sevilla para realizar 17 registros domiciliarios, adentrándose en la barriada sevillana de Las Tres Mil Viviendas, que dieron como resultado la detención de nueve personas, entre los que se encuentra un menor de edad, y la investigación de un décimo que actualmente se encuentra en prisión.

Durante los registros se han incautado más de 45.000 euros en efectivo, una pistola de calibre 9mm, abundante munición, multitud de teléfonos móviles, joyas y relojes, tres turismos y una motocicleta, además de abundante documentación y efectos que los relacionaban directamente con los hechos investigados.

La operación 'Asher' ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Cádiz. De la operación entiende el titular del Juzgado número 6 de Chiclana de la Frontera.

Todas estas investigaciones convivieron en el tiempo con las desarrolladas para la resolución del asalto al joyero, debiendo compatibilizar las actuaciones policiales con la resolución judicial adoptada tras la puesta a disposición judicial por la operación 'Qurtuba'.

Los detenidos son presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, tráfico de armas, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, robo y hurto de vehículo, falsedad documental y desobediencia grave.