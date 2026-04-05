Semana Santa Andalucía 2026: Horario y recorrido de las hermandades del Domingo de Resurrección en cada provincia

Imagen realizada en la mañana del Domingo de Resurrección - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Domingo de Resurrección pone el broche final a la Semana Santa en las ocho provincias de Andalucía, con procesiones que conmemoran la resurrección de Cristo tras su crucifixión. Aquí se ofrece un repaso completo de los itinerarios y horarios de las hermandades que protagonizan la jornada, desde Sevilla hasta Málaga, incluyendo Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Huelva, mostrando la riqueza de la tradición y el fervor que caracteriza a la Semana Santa andaluza en su día más solemne.

ALMERÍA

Hermandad del Resucitado.

Salida del templo: 10,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 11,50 horas

Salida de Recorrido Oficial: 12,45 horas

Entrada en el templo: 15,30 horas

Itinerario: Iglesia Parroquial Nuestra Señora De Montserrat, Limoneros, Avda. Padre Méndez, El Alcázar, Calzada de Castro, Ctra. de Ronda, Doctor Gregorio Marañón, Avda. Federico García Lorca, Rambla Obispo Orberá, Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Lucano, Trajano, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Las Tiendas, Puerta de Purchena, Plaza San Sebastián, Alcalde Muñoz, Plaza Santa Rita, Santos Zárate, Avda. Federico García Lorca, Paco Aquino, Ctra. de Ronda, Avda. Padre Méndez, Limoneros e Iglesia Parroquial Nuestra Señora De Montserrat.

CÁDIZ

Archicofradía de la Resurrección.

Salida del templo: 9,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 10,00 horas

Salida de Recorrido Oficial: 12,30 horas

Entrada en el templo: 14,25 horas

Itinerario: Plaza San Antonio, Ancha, Novena, Palillero, Montañés, Plaza Candelaria, Santiago, Compañía, Plaza de la Catedral, Celebración de la Misa Pontifical de Resurrección, Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañés, Plaza del Palillero, Novena, Ancha, Plaza San Antonio y a su Templo.

CÓRDOBA

El Resucitado.

Salida del templo: 09,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 11,50 horas

Salida de Recorrido Oficial: 12,55 horas

Entrada en el templo: 15,15 horas

Itinerario: Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, Pasaje de la Estrella, Plaza Ruiz de Alda, Alfaros, Capitulares, Diario de Córdoba, San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda Isasa, Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Catedral, Puerta del Perdón, Judería, Deanes, Conde y Luque, Blanco Belmonte, Ángel de Saavaedra, Plaza de la Compañía, Conde de Cárdenas, María Cristina, Claudio Marcelo, Alfaros, Plaza del Conde de Priego y Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas.

GRANADA

Cofradía de la Humildad.

Salida del templo: 10,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 11,10 horas

Salida de Recorrido Oficial: 12,20 horas

Entrada en el templo: 14,40 horas

Itinerario: Plaza de Santo Domingo, P. Maestro Luis de Granada, callejón de Santo Domingo, plaza de los Campos, Cuesta de Aixa, Ancha de la Virgen, Carrera de la Virgen (paseo central), plaza del Campillo, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, plaza de las Pasiegas, S.I. Catedral, Cárcel Baja, pasaje Diego de Siloé, Gran Vía de Colón, Almireceros, Joaquín Costa, Reyes Católicos, Colcha, Pavaneras, Santa Escolástica, plaza de los Girones, Ancha de Santo Domingo, plaza de Santo Domingo y a su Templo

Hermandad de la Resurrección.

Salida del templo: 11,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 12,30 horas

Salida de Recorrido Oficial: 14,30 horas

Entrada en el templo: 17,30 horas

Itinerario: Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, Andrés Segovia, Manuel de Góngora, Puente Romano, pl. del Humilladero, Carrera de la Virgen (paseo central), pl. del Campillo, pl. Mariana Pineda, Ganivet, Puerta Real, Mesones, Marqués de Gerona, pl. de las Pasiegas, S.I. Catedral, Cárcel Baja, S. Jerónimo, pl. de la Romanilla, Capuchinas, pl. de la Trinidad, Alhóndiga, Recogidas, S. Antón, Puente Castañeda, Acera del Darro, Carrera de la Virgen (lateral derecho), pl. del Humilladero, Puente Romano, Manuel de Góngora, Bruselas, Ilíbiris, Virgen de Loreto, Primavera y a su Templo.

Cofradía Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría.

Salida del templo: 11,10 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 13,00 horas

Salida de Recorrido Oficial: 15,00 horas

Entrada en el templo: 15,05 horas

Itinerario: Iglesia parroquial de Regina Mundi, Plaza Alonso Cano, plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Mesones, Jáudenes, Alhóndiga, Recogidas, San Antón, Verónica de la Virgen, Acera del Darro, Puente de la Virgen, Carrera de la Virgen (paseo central), plaza del Campillo, plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, plaza de las Pasiegas, S.I. Catedral (salida por Puerta de la Encarnación), Plaza Alonso Cano y a su Templo.

HUELVA

Hermandad de El Resucitado.

Salida del templo: 08,00 horas

Entrada en el templo: 14,45 horas

Itinerario: Templo, Plaza de los Descubridores, Lateral Pistas deportivas, Díaz del Castillo, Rubén Darío, Baleares, Plaza de Toledo, Baleares, Maria Auxiliadora, Avenida de Adoratrices, Fray Junípero Serra, Fray Juan Perez, San Sebastian, Plaza de los Litris, Jesus de la Pasion, Plaza de San Pedro, Daoiz, La Palma, Ginés Martin, Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Catedral, Ramón Menéndez Pidal, Plaza Ivonne Cazenave, Avenida Manuel Siurot, Avenida San Antonio, Plaza Huerto Paco, Cristo de la Redención, Avenida de Santa Marta, Virgen de las Angustias, Virgen de Montemayor, Remo, Rubén Darío, Díaz del Castillo, Pasaje del Cautivo, Plaza de la Misericordia, Capilla del Cautivo, Lateral Parroquia del Pilar, Plaza de los Descubridores y Templo.

JAÉN

Cofradía del Resucitado.

Salida del templo: 10,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 11,30 horas

Salida de Recorrido Oficial: 12,30 horas

Entrada en el templo: 14,30 horas

Itinerario: Plaza de San Ildefonso, Teodoro Calvache, Melchor Cobo Medina, Chinchilla, Cuatro Torres, Plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, Rastro, Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco, Campanas, Maestra, Colón, Cerón, La Parra, Álamos, Plaza de San Francisco, Ramón y Cajal, Hurtado, Plaza de San Ildefonso y entrada el Templo.

MÁLAGA

El Cristo Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos.

Salida del templo: 10,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 11,05 horas

Salida de Recorrido Oficial: 13,10 horas

Entrada en el templo: 15,15 horas

Itinerario: Parroquia de San Julián, Nosquera, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Comedias, Nosquera y Parroquia de San Julián.

SEVILLA

Hermandad de La Resurrección.

Salida del templo: 8,15 horas

Venia en la Campana: 10,55 horas

Entrada del palio: 16,30 horas

Itinerario: San Luis, Relator, Alameda de Hércules (carril de emergencia), Trajano, Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder, Plaza del Duque (lado este), carrera oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (lado oeste), Doña María Coronel, Bustos Tavera, Plaza de San Marcos, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección.